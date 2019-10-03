僑委會委員長吳新興今赴立法院進行業務報告時指出，香港反送中運動持續醞釀發酵，這對北京政權是非常頭痛的問題，僑委會的立場就是會鼓勵僑胞支持自由民主理念，但僑委會不方便明白介入。

針對香港反送中運動，吳新興今天在立法院進行業務報告時提及，從近來引起全球高度關注的香港「反送中」運動可知，歷經民主、自由與多元生活的人民，無法接受威權專制政體的蠻橫束縛。因此，海外僑界普遍對香港民眾的抗爭行動表達高度關心及支持，並對中國罔顧民意，縱容香港政府暴力鎮壓等作為甚表反感。

吳新興強調，中國北京當局在今年發表一國兩制台灣方案後，在海外各僑區以舉行座談會、研討會等方式，宣傳一國兩制及反獨促統，顯示中國欲加速推動「一國兩制台灣方案」的急迫性及企圖。

吳新興表示，僑委會為此安排學者赴海外僑界，說明當前兩岸關係，化解北京當局統戰企圖，戳穿中國統戰作為。

民進黨立委趙天麟質詢時指出，近來有部分僑胞因聲援反送中運動，遭中國大陸僑胞威脅，這部分僑委會是否有介入關心？

吳新興表示，目前世界各地華人聚集人數較多的大城市，包括溫哥華、多倫多，參與反送中的活動就相當踴躍，有少部分的台僑也會拿著我們的國旗與標語出面支持，有些僑社更會與港僑串聯，這種現象是過去幾十年少有情況。

吳新興強調，香港反送中運動持續醞釀發酵，這問題對北京政權是非常頭痛的問題，僑委會立場就是鼓勵他們支持自由、民主的理念，但我方政府在別人國家土地上是不方便明白介入，但相關訊息都會適時掌握。

此外，針對民進黨立委陳曼麗質詢時指出，近年傳出中國試圖阻撓海外僑胞返台參加國慶，吳新興回應，今年估計有5400名海外僑胞返台參加國慶，人數與去年差不多，因此他不認為中國有能力阻止僑胞返台參加國慶。

但民進黨立委羅致政表示，2018年共有5930名僑胞返台參加國慶典禮，為何今年會減少？吳新興解釋，由於明年1月就將進行總統、立委選舉，屆時將有許多僑胞會返台投票，這難免會影響到返國參加國慶的人數。

(中時 )