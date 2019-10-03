委內瑞拉監獄傳出一起瘋狂虐待囚犯的案件，有82名囚犯，被迫全身赤裸趴地，獄警還故意將鬥雞放出，讓牠在恣意的在受刑人身上打鬥亂跳，使囚犯皮破血流，甚至還用木棍狂砸受刑人。

據《每日郵報》報導，在委內瑞拉的這群囚犯被狂歐2個小時，並且被禁止喝水與吃飯。據《ACN》報導，獄警甚至拿出水管朝囚犯們狂噴水，並將鬥雞放在他們裸露的身上，由於囚犯們身上未著任何衣物當鬥雞在他們身上行走時，囚犯們的身體都被鬥雞尖銳的爪子劃傷。

這起離譜且荒唐的虐待發生在阿納科(Anaco)的監獄中，家屬告訴媒體，囚犯們之所以會被如此殘忍對待皆因他們正在對獄方進行集體抗議，因為獄方並無給予充分的水與飲食，同時他們要求獄方能准許家屬在探視時，能讓他們的醫療藥物帶進監獄。

囚犯的行為惹怒了獄方，在上周五獄方強行虐待了82名囚犯將近2小時，並且有一名囚犯遭獄警嘲笑接著慘遭被木棒狂歐，根據報導指出該名囚犯就是這起抗議的領頭人。這支影片被放在推特上，並且控訴這群藐視人權的獄警，目前這幾名獄警已遭到調查。

(中時電子報)