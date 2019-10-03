委內瑞拉監獄傳出一起瘋狂虐待囚犯的案件，有82名囚犯，被迫全身赤裸趴地，獄警還故意將鬥雞放出，讓牠在恣意的在受刑人身上打鬥亂跳，使囚犯皮破血流，甚至還用木棍狂砸受刑人。
據《每日郵報》報導，在委內瑞拉的這群囚犯被狂歐2個小時，並且被禁止喝水與吃飯。據《ACN》報導，獄警甚至拿出水管朝囚犯們狂噴水，並將鬥雞放在他們裸露的身上，由於囚犯們身上未著任何衣物當鬥雞在他們身上行走時，囚犯們的身體都被鬥雞尖銳的爪子劃傷。
這起離譜且荒唐的虐待發生在阿納科(Anaco)的監獄中，家屬告訴媒體，囚犯們之所以會被如此殘忍對待皆因他們正在對獄方進行集體抗議，因為獄方並無給予充分的水與飲食，同時他們要求獄方能准許家屬在探視時，能讓他們的醫療藥物帶進監獄。
囚犯的行為惹怒了獄方，在上周五獄方強行虐待了82名囚犯將近2小時，並且有一名囚犯遭獄警嘲笑接著慘遭被木棒狂歐，根據報導指出該名囚犯就是這起抗議的領頭人。這支影片被放在推特上，並且控訴這群藐視人權的獄警，目前這幾名獄警已遭到調查。
文章來源：Horrifying video shows Venezuelan prison guards torturing prisoners by having roosters fight on their backs as they lay face down naked on the cell floor and get beaten with bats
(中時電子報)
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