模特兒出身、擁有美艷臉孔與曼妙身材的女星姜紫藍，35歲的她近年轉換職業重心，發揮寫作才華，轉型當作家也相當成功，而事業順利的她，情路卻經歷重大波折，去年因為感情問題而患上抑鬱症，在生活上造成不小的困擾，連近日跟家人出遊，都因為病發，導致一連串驚險的狀況，航空公司甚至阻止她搭機。

姜紫藍前天在臉書po文，表示安排了一趟高規格待遇的家族之旅，當作給爸媽的禮物，沒想到變成一場「死而翻生的家族之旅」，這起因於他們的班機誤點，一行人遂滯留在了員工宿舍，她因此驚恐症發作，又暈又作嘔，甚至一個不注意，腳踢到大石頭，腳趾不僅翻了，還流了一地的血。

好不容易等到飛機，一行人到機場櫃檯報到，姜紫藍慘遭禁止登機，「員工把我的機票撕掉，說我一家人都可以登機，而我要送進醫院。爸媽很氣，差點動粗，然後說不會漏留我一個」，她為了能跟家人同行，跟機場人員提議「如果我能筆直站立原地不動一小時，證明我健康，可以上機，並簽字證明後果自負」，最終工作人員妥協放行。

順利返家後，姜紫藍卻非常自責，覺得自己沒將父母照顧好，「我跟他們道歉了，自己也把自己封鎖，一直嘔，一直哭」，她驚覺自己的抑鬱症惡化，因此跟粉絲保證會去看醫生、換藥，盼得到大家的祝福，也嘆「令你不快樂的只有自己，一帆風的人生從來不屬於我」，讓人聽了好生心疼。

(中時電子報)