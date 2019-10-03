國防安全研究院今天舉辦「2019台北國防與安全論壇」，主題圍繞「美中台不對稱安全思維」。國防院董事長霍守業指出，我們國家最大威脅來自海峽對岸的中國大陸，我們也了解兩岸各方面的實力都有非常懸殊的差距，因此不對稱作戰思維就扮演關鍵性角色。

霍守業於前天接任國防院董事長，曾任參謀總長、國防部軍備副部長、陸軍總司令、副參謀總長等重要軍職；前國防院董事長馮世寬轉任退輔會主委。

霍守業致詞表示，我們國家最大威脅來自海峽對岸的中國大陸，我們也了解兩岸各方面的實力，特別是國防實力，以及戰爭的潛力、持續力、現有戰力，兩岸有非常懸殊的差距，除了軍事威脅之外，對岸也不斷使用一些外交、政治、經濟等各方面手段對我們實質滲透打壓，而且是現在進行式。

霍守業指出，在兩岸實力懸殊這種狀況之下，我們要如何維護國防與國家安全，不對稱作戰思維就扮演關鍵性角色。論壇上的討論都是圍繞這個主題，我們非常期待能獲得各方面學者專家寶貴的意見與思維，並將會提供給相關單位，一起來強化在國防與國家安全方面的作為。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院助理教授Ahmed Salah Hashim表示，現在所謂的「戰爭」已經不像傳統般的定義，甚至遠低於傳統定義的門檻，「戰場」的概念也同樣降低了門檻，而俄羅斯、中國也都已經有能力開啟低於門檻的戰爭。

他們之所以這樣做，是因為不透過傳統定義上真正的戰爭，就能以低門檻的混合戰而可以達成目的；也多少是因為顧慮國際社會的反應，不想被視為一個挾帶優勢力量入侵他國的霸凌者。

他表示，戰爭與和平的界線越來越模糊，兩者之間可以隨時轉變，有時候你根本沒注意到已經身處在戰爭當中。

(中時 )