日9月服務業活動持續擴張 13:532019/10/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最新調查顯示，日本9月服務業活動呈現連續3年擴張，但成長較8月減速，顯示在10月消費稅調升之前，旺盛的國內需求仍支撐該國經濟。 自分銀行（Jibun Bank）日本9月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為52.8，與上周發布的初值一致，並且低於8月的53.3。 IHS Markit經濟學家表示，隨著月底將近，服務業仍將是日本經濟擴張的動力。不過展望前景，由調查結果反映服務業動能有下滑跡象。 (工商 ) #服務業 #擴張 #日本 #經濟 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸9月非服務業PMI回落 遜於預期 10:532019/09/30 財經 陸9月非製造業PMI為53.7％ 服務業增長加快 11:182019/09/30 財經 新北寶可夢活動周四登場 交通資訊報你知 14:492019/10/01 生活 欠缺集會活動場所 大里區盼爭取 17:022019/10/01 生活 企業降稅利多 外資大買超亞股印度17.6億美元 20:022019/10/01 財經 《經濟》美製造業萎縮，財長：台經濟相對穩健 10:342019/10/02 財經 小一生 每10人就有2人近視 13:302019/10/02 生活 2020台灣燈會人潮多警破行竊術教防扒 16:472019/10/02 社會 德國今明年經濟成長 機構齊聲下修 23:042019/10/02 財經 美股近六周來最大單日跌幅 經濟影響愈演愈烈 09:262019/10/03 兩岸 國際熱門新聞 別扯彈劾！川普大爆走 這國總統驚呆 - 時事 北京樂了？通烏門案 兩關鍵讓川普談判添陰霾 - 國際 總理親自督辦中國輕軌 越南展示尷尬新常態 - 國際 港警修訂武力使用手冊 放寬槍械可用範圍 - 國際 小心！泰國2男充電玩手機慘死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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