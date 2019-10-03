最新調查顯示，日本9月服務業活動呈現連續3年擴張，但成長較8月減速，顯示在10月消費稅調升之前，旺盛的國內需求仍支撐該國經濟。

自分銀行（Jibun Bank）日本9月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為52.8，與上周發布的初值一致，並且低於8月的53.3。

IHS Markit經濟學家表示，隨著月底將近，服務業仍將是日本經濟擴張的動力。不過展望前景，由調查結果反映服務業動能有下滑跡象。

(工商 )