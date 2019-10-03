美國媒體報導說總統川普曾提議以極端措施阻擋移民跨越美墨邊境，川普今天否認報導所言，痛批這是假新聞。

法新社報導，川普在推特上說：「媒體試圖宣傳說我想在一道壕溝塞滿鱷魚和蛇，然後上頭設置電氣化柵欄和尖狀物，地點就在我國南方邊界。」川普一度在推文中將壕溝的英文寫成Moot，後來改成Moat。

川普寫道：「我或許在邊境安全方面很強硬，但不是那麼強硬。媒體已經瘋了，假新聞！」

川普是在回應「紐約時報」（New York Times）昨天的報導。紐時訪談十多名直接參與3月一場會議的白宮和執政官員，並引述他們的說法報導，川普談到在邊界挖壕溝、注滿水、放進毒蛇鱷魚阻止移民入境；他也要求築牆，並在牆上方安裝足以穿透人類肌膚的利刺。

他更公開建議士兵在被移民投擲石塊時可朝他們開槍。幕僚以此舉違法加以制止後，他轉而建議朝移民腿部開槍。幕僚跟他說，這依舊於法不容。

(中央社)