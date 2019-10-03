交通部長林佳龍3日前往立法院報告南方澳大橋斷裂事件，強調將追查歷年疏失人員，絕不寬貸。（姚志平攝）

南方澳大橋斷裂，造成多起傷亡，主管機關港務公司董事長吳宗榮今日主動請辭，交通部長林佳龍已同意。林佳龍表示，港務公司不夠積極主動，應該2年檢測一次，卻推拖成可由主管機關決定改為4年，顯有疏失，救災結束後將再釐清有關人員咎責，而吳宗榮的請辭案，將由董事會依照程序辦理。

林佳龍表示，雖然港務公司2012年才接手南方澳大橋，期間主管權責機關沒有釐清，導致港務公司與宜蘭縣府有所誤解，但在宜蘭縣府於2016年提供檢測報告後，港務公司就應清楚其身為主管機關的責任，必須2年進行一次檢測，而不是便宜行事，依照宜蘭縣府建議辦理維修，顯有疏失。

林佳龍表示，待救災完畢後，就會啟動第二波行政懲處調查，針對過去有涉及該橋的人一併了解，該負責的都會加以追究，據了解，港務公司總經理陳劭良恐也在懲處名單內，而吳宗榮卸任後由誰代理董事長，則還需討論，可能人選為交通部次長黃玉霖。

林佳龍強調，不管宜蘭縣府委外的報告如何、是否有檢測鋼索，南方澳大橋是特殊橋樑，位在港區、吹海風、遭鹽分侵蝕、載重大，理所當然應該以更嚴格的標準辦理，港務公司一開始對外表示「可經主管機關許可延長至4年再檢測」的說法明顯是錯誤的理解。

(中時 )