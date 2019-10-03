台南山上花園水道博物館11日開幕當天將設置臨時郵局，現場也將展示復刻版「大清郵筒」。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

中國最早郵筒之設置，始於清光緒32年間，約當於台南水道開始興建的6年前。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

近百年的原台南水道古蹟歷經數年修復，今年10月國慶連假將以「台南山上花園水道博物館」全新風貌登場，中華郵政11日開幕當天將設置臨時郵局及「歪腰郵筒」，備有局贈封、風景戳及臨局戳供民眾蓋章收藏外，現場也將展示復刻版「大清郵筒」。

中華郵政表示，中國最早郵筒之設置，始於清光緒32年間（1906年），約當於台南水道開始興建的6年前。郵筒的尺寸格式是信筒上為鐵皮製貯信圓筒，高18吋，直徑12吋，下為木質圓座，信筒上加碗狀蓋，蓋上繪龍二條，及大清郵政四字。

有趣的是，大清郵筒的管柱與淨水池區通氣孔柱的條紋（通氣孔）一在上、一在下，帽緣一尖一圓，兩者外觀彷彿明星臉。「大清郵筒」趁花園水道博物館開幕「亂入」趁亂混入搶鏡，遊客不要錯過合照機會。

文化局指出，「淨水池區」已開放多年，民眾引頸期盼的「水源地區」納入原苗圃，重新規畫為擁有博物館、花園及密林的「山上花園水道博物館」。博物館有三大展區，分別為快濾桶室、快濾池及送出唧筒室，器械至今保存良好，民眾可透過解說及導覽了解日治時期衛生工程現代化的發展歷史。

市長黃偉哲表示，國定古蹟原台南水道是相當有價值的文化資產，本府規畫轉型為水道博物館，搭配園區原有的自然生態和新植栽，將成為兼具歷史文化、觀光旅遊等功能的古蹟景點。本次感謝中華郵政展出大清郵筒共襄盛舉，館方於國慶連假準備有豐富活動內容，誠摯邀請大家前來園區走走。

(中時 )