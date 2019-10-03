環保署應用空汙感則物聯網強化智慧稽查，積極改善空氣品質，2017 到2018年已布建3300點感測器，2019年也核定地方政府合作布建5200點感測器。蘇揆今天肯定，過去很難稽查取證的空汙，現在透過汙染熱區的監控等視覺化的資訊，AI分析，都可清楚呈現，為打擊非法排放業者增添利器。

環保署今天在行政院會說明空汙感測物聯網應用於環保稽查推動成果，其中環保署與14個地方政府環保局合作在2017~2018年布建3300點感測器，涵蓋44個工業區及科學園區、感知3.8萬工廠附近空氣品質。

運用感測物聯網可輔助環保執法，縮短蒐證及稽查時間，有效打擊空氣汙染業者，2017年至2019年7月底已裁處罰鍰6240萬元、追繳短漏空汙費近2億元。

環保署說，利用空汙感測物聯網每3分鐘輸出一筆空氣品質感測資訊，以及高空間密度感測器設置，可標定汙染熱區及可能汙染時間熱點，提供環保機關環境執法稽查應用，將傳統環境汙染稽查工作結合感測物聯網進行跨域應用，使環境稽查執法智慧化。

另外，2019年環保署已核定16個地方政府合作布建5200點感測器，共同加速全國空污感測物聯網建置進度；同時該署將由感測數據資料中心整合相關環境資訊，強化物聯網輔助環境執法智慧稽查工作，民眾也可以透過網路查詢感測數據共同監督環境空氣品質。

蘇揆表示，透過物聯網的應用，過去很難稽查取證的空汙，現在透過汙染熱區的監控、事件通報、汙染溯源，都可以透過視覺化的資訊，AI分析，清楚呈現，且有跡可尋，為打擊非法排放業者增添利器，也為維護國人空氣品質把關。

蘇揆也要求環保署再接再厲、持續布建感測器，並與各地方政府共同合作，提高跨域應用效益，共同監督環境，並進一步帶動我國感測物聯網產業發展。

(中時 )