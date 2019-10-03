大政治大爆卦-無色覺醒》菊姐「舊識」罩？ 斷橋吳宗榮神隱25小時請辭獲准 14:152019/10/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》菊姐"舊識"罩? 斷橋吳宗榮神隱25小時請辭獲准 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳橋發生斷裂意外，事後的究責，備受外界關注！但翻開負責的機關，赫然發現綠營高官寄生港務體系，上至交通部長林佳龍，到航港局長、港務公司總經理，通通都是綠營人馬。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #南方澳斷橋 #吳宗榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 旅遊 蔡稱油罐車失火釀斷橋？蘇揆：消息有誤 15:072019/10/01 政治 南方澳橋斷了 小英奔蘇澳勘災取消彰化行 15:202019/10/01 生活 南方澳跨港大橋崩 漁民航道受阻 15:242019/10/01 社會 獨家》斷橋前接過示警？港務公司澄清 15:192019/10/01 社會 長期超載？常規42噸 南方澳大橋活載重竟達49.27噸 11:142019/10/02 政治 長期超載？南方澳大橋活載重竟超標7.27噸 11:172019/10/02 政治 南方澳潛水搜救拿命在賭？消防員曝致命危機 14:482019/10/02 生活 離譜！南方澳大橋 航港局、港務公司21年從未檢測過 20:202019/10/02 生活 政治熱門新聞 韓國瑜說出這話後 網友全暴動了！ - 政治 斷言韓國瑜選情沒救！鳥卦命理師冒出這番話 網笑翻 - 政治 藍營選情告急 連勝文二字曝勝選關鍵 - 政治 好慘！蔡英文執政後...羅智強譏這四字成笑話 - 政治 「中華民國是啥？」網紅隨機街訪 年輕人反應跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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