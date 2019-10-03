媒體捕獲方媛送女兒上學。（圖／取自《on.cc東網》）

天王郭富城和小22歲模特兒方媛結婚2年，育有兩女，日前郭富城來台開唱，方媛也帶著女兒現身台北，夫妻感情甜蜜。最近港媒捕獲郭富城2歲大女兒Chantelle上幼稚園了，方媛充當專屬書僮，親自送女兒上學，而郭天王千金的中文全名也曝光，就叫「郭詠希」。

據《東網》報導，郭富城夫妻對女兒的教育十分重視，近日安排大女兒Chantelle就讀銅鑼灣的名牌幼稚園，某日下午2時，方媛被拍到帶女兒進入校園，直到下午3時半，陪讀的方媛才和女兒雙雙離開，問方媛女兒適應學校生活情形，她點點頭暗示Chantelle適應的不錯，也讚女兒乖巧，上課時很聽話。

而郭天王昔日舊愛熊黛林3年前嫁給郭可盈胞弟郭可頌也成為「郭太」，去年生下一對雙胞胎女兒，一舉升格為兩個漂亮千金的媽，傳聞熊黛林向郭可盈取經，有意將兩個女兒培養成全方位國際資優生，先前她和老公還被拍到到有「幼稚園界哈佛」之稱的寶山幼兒園為孩子交報名表，和郭富城女兒念不同校，也避開了成為同學狹路相逢的可能。

(中時電子報)