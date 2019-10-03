前新北市長朱立倫今（3）日上午與國民黨立委、板橋東區立委參選人柯志恩相約到新北市板橋騎Ubike，媒體詢問他對總統蔡英文今天在三重區與地方民代座談的看法，朱立倫酸說，總統真好，沒有假日、不是假日的問題，隨時要輔選，就來輔選。

前新北市長朱立倫3日前往立法院，與國民黨立委柯志恩進行直播，談談親子問題如何解。（鄭任南攝）

朱立倫笑稱自己沒工作，隨時可以輔選，至於侯友宜市長就是全力做好市政的工作。

朱立倫說，過去他提出的每項建設，蔡英文總統到底是支持還是不太支持，大家可以來見證。

對於有學者指出韓國瑜聲勢下滑，朱立倫表示，最重要還是找回原來的支持者，找回更多朋友，他一再強調，絕對不要「不是同志，就變成敵人。」這段時間，我們流失很多朋友、很多支持者，韓市長和韓市長團隊都要把朋友找回來，前段時間他說要把朋友找回來，卻被很多人批評、攻擊，這是不對的，一個政黨應該獲得更多的支持，一個候選人要擴大支持的層面，所有朋友都要爭取，每一票都要爭取，如果只在自己的同溫層，那不可能當選。

(中時 )