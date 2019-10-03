宏都拉斯總統葉南德茲胞弟走私數噸古柯鹼入美案今天開庭審理，美聯邦檢察官稱被告替胞兄收受墨西哥「矮子」古茲曼等大毒梟多達數百萬美元的賄款，且犯罪多年都有胞兄罩著。

宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）的胞弟胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez）過去是宏國國會議員，小名「東尼」（Tony），去年11月在美國佛州邁阿密機場落網，被控密謀將古柯鹼帶進美國、非法持武及做出不實聲明等。

美國聯邦檢查官芮奇曼（Jason Richman）表示：「被告有現任總統罩著，而這位總統從『矮子』古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）等大毒梟那裡收受數以百萬美元賄款。古茲曼曾親自把100萬美元送交至被告手上，轉交給他哥哥。」

總統葉南德茲反駁這項指控「荒謬」，在推特發文說這種說法「百分之百不實、荒謬、愚蠢…這比『愛麗絲夢遊仙境』（Alice in Wonderland）還怪誕」。

芮奇曼表示，被告東尼「多年來都隸屬政府資助組織」在美分銷古柯鹼，目標是賺進數百萬美元的財富。芮奇曼補充說，腐敗的「市府首長、國會議員、軍隊將領及警局首長都在保護他這個組織」。

法新社報導，東尼遭控的罪名共計4項，若遭定罪，將面臨5年至終身的徒刑。

檢方同時指稱東尼2011和2013年至少介入兩起死對頭毒梟的命案。

路透社報導，東尼的委任律師馬龍（Omar Malone）告訴陪審團，全案建立在對東尼及葉南德茲心懷不滿、一心想報復的毒梟謊言之上。馬龍說，兩人因為強硬打擊犯罪而遭到毒梟鎖定。

總統葉南德茲並未遭到控訴，先前也已公開否認涉及毒品交易。

法官估計，東尼走私毒品案審理工作將持續10到12個工作天。

(中央社)