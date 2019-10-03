光澤集團執行長王朝輝醫師有感於現代人的濫用地球資源、垃圾汙染問題嚴重，導致垃圾無處可去或任意丟棄垃圾，海洋生物學家甚至在哥斯大黎加發現一隻海龜的鼻孔裡卡了一小節吸管。王朝輝醫師為愛護地球及響應政府減塑政策，與BLACHOICE合作，客製專屬光澤集團的環保吸管，將提供給集團內約500名員工使用，預計2020年即能全面禁用塑膠吸管。

光澤集團近年除了積極投身於公益活動，更希望能善盡企業社會責任，兼顧社會關懷與環境保護，進而發揮社會影響力。一篇海龜鼻子插塑膠吸管的新聞，讓執行長王朝輝醫師決心要為地球、為後代做更多的事。特別與同樣發展環保且身具質感的品牌BLACHOICE合作，訂購1000組客製化光澤集團的環保吸管，除了讓集團內的500名員工使用，更將贈送給VIP客戶，希冀讓員工及消費者能因此多加關注環保議題，一起響應減塑活動。

光澤醫美集團響應減塑風潮，客製專屬光澤集團的環保吸管。

BLACHOICE是一家以打造款式簡潔時尚且關注社會大眾需求的產品。公司聚集了一批來自哈佛大學設計學院以及麻省理工商學院的優秀設計團隊，致力於設計獨特新穎的創新產品，同時注重履行企業社會責任。

最後王朝輝醫師表示：「全球關注塑膠環保議題、各地動物受塑膠製品危害事件頻傳，例如死亡鯨魚肚中發現塑膠袋、海龜鼻子插塑膠吸管等，因此認為減少垃圾量是當務之急！除了要減少使用塑膠吸管外，像購物用塑膠袋、免洗餐具等非必要一次用塑膠產品，也可以藉由自備、少用等方式逐步減少對塑膠的依賴。」

(中時電子報)