原味泡芙內餡為香甜不膩的香草卡士達，另有巧克力、抹茶口味。（何冠嫻攝）

菠蘿泡芙有著酥脆外皮，創新口感讓顧客有多元選擇。（何冠嫻攝）

金栗城研發迷你泡芙作為酒會點心，讓嘉賓能一口品嘗泡芙的奶香滋味。（何冠嫻攝）

金栗城提供多樣且美味的泡芙，滿足顧客們的喜好與需求。（何冠嫻攝）

位在苗栗市的「金栗城卡通蛋糕專門店」自1983年成立，有各式糕點、麵包，立體卡通造型蛋糕提供客製化服務，深受大人小孩喜愛，就連泡芙也能客製化，大、中、小型的泡芙與內餡都能滿足不同需求的顧客，而泡芙的冰淇淋口感更是讓人一吃就愛上。

「要自己敢吃才能給客人吃！」金栗城老闆娘林秀鳳嚴選食材，並以養生與健康觀念堅持美味，更不時創新產品，除了創新客家百年「肚臍餅」口味，加入抹茶、紅麴、低糖紅豆等，還將公館柿子結合麻糬的低糖紅豆餡、芋頭餡，皆獲選客委會台灣客家特色商品，兼具創意、健康與美味，總驚豔顧客。

林秀鳳也將點子用在泡芙創新，強調泡芙一定要冰在冷凍庫，原味泡芙填滿香甜不膩的香草卡士達醬料，薄薄的外皮包裹著幾乎結霜的餡料，嘗起來如冰淇淋般新奇爽口，讓人為之驚艷。另也研發「菠蘿泡芙」，以酥脆外皮創新口感，並且特製迷你泡芙作為酒會點心，讓嘉賓能一口品嘗泡芙的奶香滋味，還有如同蛋糕的客製化大泡芙，餡料提供顧客選擇，可加入芋泥、核桃、水果等，滿足顧客需求。

店名：金栗城卡通蛋糕專門店

地址：苗栗市至公路105號

電話： （037）333982

營業時間：上午8點30分至晚間10點

公休日：無

售價：原味泡芙1顆35元、菠蘿泡芙1盒（2顆）50元

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