高雄市議員黃捷質詢高市社會局長黃淵源。（圖／翻攝自YouTube）

20191001社政部門 黃捷質詢

高雄市議員黃捷，因曾對市長韓國瑜翻白眼，而有「白眼女神」稱號；日前又因指控韓施政報告多處「複製貼上」，遭韓粉包圍辱罵、吐口水，場面火爆失控。1日黃捷針對社工薪資回捐全面稽查議題，質詢社會局長黃淵源，盼今年底前完成第一次稽查報告，黃淵源立刻答應，讓黃捷大讚「爽快」，網友也對這場質詢讚不絕口。

1日黃捷質詢社政部門，指出前部長曾承諾，將對社工「薪資回捐」全面性稽查，社會局2019年委辦案76件加補助案20件共96件，但目前已實地輔導查核僅13案，進度13.5%，可謂落後。黃捷要求，在今年底以前，完成第一次全面性稽查工作，並提供稽查報告。

社會局長黃淵源立刻答詢：「可以！我們盡快的去處理這一塊！就是說『回捐』的這一件事情。所有的委託案、所有的補助案，我們都一定要把它查清楚。」黃捷進一步確認，是否今年底能完成此項工作，並回報稽查成果？黃淵源也當場允諾，黃捷忍不住大讚：「好！謝謝局長！非常的爽快！」

不僅如此，針對「一次性生育津貼」，黃捷也要求黃淵源回去研議，是否有更具效益的使用方式？如增蓋公共托育家園、讓教保員加薪創造更好勞動環境等。質詢到一半，黃捷突然笑道：「不好意思，一直讓您站著，其實您可以先坐，謝謝！」黃崇淵也露出靦腆笑容。

此外，黃捷原要求黃淵源提供「生育津貼提升評估報告」與「托育政策設置評估報告」，黃淵源笑道：「應該可以，我們就盡量來完成，是不是一個月之內？不要一、兩個禮拜啦，一個月之內我們提供給議員！」黃捷則笑回：「好，沒問題！謝謝！」

影片一出，網友紛紛留言：「議員提出疑惑局長耐心回答相輔相成，為了市政這樣不是很好嗎」、「好認真的議員，局長也很可愛哇」、「應該有很多韓粉要開罵了」、「啊有個正常的質詢真好」、「完全看得出來是為了高雄做事的議員，局長也不錯，有針對事情回答」。

(中時電子報)