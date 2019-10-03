年僅32歲張哲嘉全副武裝，持熱顯像儀進入火場探測溫度，遭遇廠房坍塌及大火吞噬，被救出時遺體嚴重碳化。（王文吉攝）

殉職警消當時持熱顯像儀進入沒有火煙的廠房探測，疑因結構坍塌，受困遭火舌吞噬殞命。（王文吉攝）

火勢從左側紙器廠而起，濃煙沿拱型遮雨棚不斷灌進右側物流中心倉儲，造成2名年輕警消逃生不及殞命。（王文吉攝）

台中市大雅區免洗餐具工廠大火，造成2名年輕警消殞命。據了解，火勢是從紙器廠而起，由於連棟的物流中心倉儲尚未發現火勢，謝志雄、張哲嘉攜帶熱顯像儀進入廠房探測溫度及火源，不料受困2樓殉職。陳姓業主對憾事感到很抱歉，表示後續會去探望家屬。

目擊者稱，當時聽到電桶爆炸聲音，打開窗戶一看，就發現廠房裡面著火。有員工懷疑是生產機器故障釀禍，大火發生當時廠內並無人員受困。火勢從百慕達紙器廠竄出，濃煙往連棟的群峪物流中心廠房蔓延。

謝志雄、張哲嘉所屬的西屯特搜分隊，為第2梯次支援人員，共有2車7人在2點11分到達，一部分人員支援灌救，部分人員在場待命。

消防局長曾進財表示，由於業者告知廠內存放大量沙拉油桶，現場指揮官擔心火勢向隔壁棟延燒，交代西屯特搜分隊帶隊小隊長注意。因濃煙不斷從拱型遮雨棚灌進另棟廠房，於是小隊長指派謝、張2人全副武裝，並攜帶熱顯像儀，進入廠房內探測溫度及是否有火源。

曾進財說，謝、張2人凌晨2時50分進入廠房，不到10分鐘，在外警戒的帶隊小隊長發現濃煙火勢有延燒趨勢，趕緊使用無線電呼叫「 趕快撤出、 趕快撤出」，但是都沒有人回應，指揮官清點現場人數後，確定謝、張失聯。

現場指揮官指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未果，第二梯次再度進入火場時，火勢已從2樓向下猛撲，救援小組只好撤出，研判謝、張受困2樓，警消一邊滅火一邊找尋失聯弟兄。

謝、張失聯4個半小時後，搜救人員上午8點左右先在2樓找到2具空氣瓶，接著發現2具遭鐵皮及鐵架壓住的焦黑遺體，確認為失聯的特搜隊員，但高溫碳化程度嚴重，難以辨識身分。同為警消、在春社分隊服務的張修銘趕到現場，強忍悲痛確認其中1具焦屍為胞弟張哲嘉。

第一大隊副大隊長楊世葆說明，由於2座廠房內部堆放大量易燃物，火勢造成鐵皮構造坍塌，最後在倉儲廠房2樓找到2具遺體，相距約15公尺，無法判斷是生前壓傷還是死後被壓住。楊世葆指出，殉職人員進入廠房時沒有火也沒有煙，進入廠房後的動向為何，須待調查釐清。

(中時 )