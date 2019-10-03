2020總統大選倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜3日重回他就職高雄巿長的棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，並與庶民、青年代表共同射出穿雲箭，韓也要支持者不要氣餒，堅定光明一定會克服黑暗。

韓國瑜扮成漫畫《航海王》魯夫的樣子登船，他表示，總統大選只剩下100天，意義非常重大。這3年半來，如果大家覺得日子過得好，經濟發達、人民快樂、中華民國對外關係順暢、兩岸和平交流和諧，沒有問題，他可以號召台灣人民投給蔡英文。

但如果這3年半來，大家過得非常辛苦，覺得內部經濟壓力大、軍公教警消覺得不被尊重、農漁民、勞工、庶民覺得日子愈來愈難過、對外關係愈來愈困頓、兩岸關係愈來會緊張、台灣人愈過愈窩囊、難受，感覺到台灣人才不停外移，拜託，請給韓國瑜一個機會，讓未來訴諸給2300萬人民來決定。

「世間無巧合，萬事皆因果」韓國瑜說，民主政治可貴的就是「人民決定」。100天之後，大家如果對於過去3年半很滿意可以投給蔡英文，如果對於過去3年半不滿意、對未來4年很擔憂，請投韓國瑜一票。

韓說，這些通通都是因與果，投下什麼樣的領導人，就會帶出什麼樣的未來，總統是台灣的希望，領袖是希望的化身。希望台灣人民睜大眼睛，未來4年是最關鍵的時刻。

他也預告，未來100天的選舉，從來沒有像今年選舉這麼激烈、骯髒，抹黑的程度，幾乎是鋪天蓋地，而且完完全全不顧事實的抹黑跟扭曲，台灣的政治從來沒有這麼骯髒過，這已不是台灣民主可貴的一面，抹黑下去反而是可恥的一面，所以未來100天的選舉，他已有心理準備，絕對不會是風平浪靜，一定是驚滔駭浪，這也要訴諸台灣人民，未來我們要選擇怎麼樣的民主價值。

韓國瑜說，選舉到現在，他被抹黑到這種程度，他從來沒有開口罵過1個人，這是非常神奇的，不是他沒有脾氣，是希望追求更高、神聖的民主價值，所以未來100天，希望大家用手上神聖的選票，決定未來4年國家的走向、未來中華民國的命運。

韓也呼籲大家要有信心，支持者沒有氣餒，所有支持他的好朋友，要繼續堅持愛與包容，這是最高的民主價值，不要因為心情沮喪、很受傷，就把愛與包容拋棄掉，他保證大家並不孤獨，他的民調支持度還是非常強大，不相信邪惡會戰勝正義，堅定光明一定會克服黑暗。

(中時 )