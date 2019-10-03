劉邦友血案活口鄧文昌的陳年貪汙案，桃園地院判決無罪。(蔡依珍攝)

第13屆桃園縣議員林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、鄧文昌和林光華等7人，被控1995年到1997年間收取林姓廠商回扣吃上貪汙罪，因鄧文昌在劉邦友血案中腦病變停審多年，直到今年7月在鄧家人和律師同意撤銷下才續審，但桃園地院法官考量罪證僅有林姓廠商的供述，判7人都無罪，全案仍可上訴。

桃園縣第13屆縣議員林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、鄧文昌、林光華等7人，明知議員補助款是為配合議員對地方發展提出建言，以經費補助地方建設及教學設備，卻在1995年到1997年間，交付空白的議員補助款申請書給林姓廠商，林姓廠商旗下員工自稱議員助理，向各級學校聲稱議員願意補助學校工程經費，將實際僅2至3成的建設成本，浮編高於市價且接近補助經費額度的價格，由旗下3間公司圍標，順利取得工程後，向桃園市政府請款，7議員再從中收取3到4成的現金回扣，桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴林正峰等7人。

孰料1996年發生桃園前縣長劉邦友官邸血案，釀成8死1傷，唯一生還的鄧文昌頭部中彈、智力退化猶如小孩，醫院認定他創傷後腦病變，認知及心智功能嚴重缺損，可表達意思範圍近乎闕如，承審法官於2012年9月5日裁定，鄧文昌辨識行為恢復前停止審判。

纏訟已久的案件停擺7年，今年7月桃園地院法官為了審結貪汙案，在鄧文昌家人與律師同意下撤銷「停止審判」裁定，經審理後桃園地院認為，除了林姓廠商的證詞、林姓廠商提供的筆記本、業績明細表外，並無其他事證，且林姓廠商的先後證述情節歧異且空泛，判處林正峰等7人無罪。

(中時 )