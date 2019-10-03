針對多名立委關心台北故宮是否參與日本東京奧運，國寶是否出門，故宮院長吳密察回應指在展場條件不符的情況下，文物將不會出借，而是以數位展方式，配合文化部台日文化交流方案參展東奧。

今年7月22日監察院調查函指故宮為參與東奧，文物原訂赴日本東急文化村，然則該處非一級美術館，且展場空間小，對觀眾而言並不友善，實為我方自貶身價，且主動求展不符故宮過往經驗，有矮化疑慮。吳密察正式澄清，此案當初只是列為選項之一，已確定文物屆時不會赴日，但仍保持彈性，仍希望以數位展方式進行。

立委柯志恩質疑文物不出門但故宮仍編列了「辦厘2020前進東京奧運」創新展演活動預算逾65萬，對此吳密察也回應預算是相關人員前往的旅費，「不是國寶出去」。針對監察院對故宮去年將翠玉白菜借展台中花博，以及借展日本東博過於草率並通過糾正，吳密察也表示故宮文物出借均有一定的審核標準、流程和作業規範。

然而立委吳思瑤則認為故宮前進2020東奧一場空，則是來自於內部的舊思維和意識形態，她主張若只要求對等平權，則故宮也無法跨部會與教育部合作，或如近期跨館與高美館合作了，認為只要國寶安全就應該勇敢積極「出走」，才是讓故宮「接地氣」，實踐文化平權、文化近用的作法。

(旺報 )