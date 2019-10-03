歷經多年的彰化二林精密機械園區今天再度未通過環評初審！二林精密機械園區今年遭環評大會退回後，開發單位仍不斷送環評初審，環評委員今天認為，包括滯洪池、水量估算、再生水、重金屬、再生能源、鳥類棲地等計畫外，也請環保署再請委員現勘以釐清環境現況，決議請開發單位在今年底前補件再審。

彰化二林精機園區位於彰化縣二林鎮的台糖萬興農場內，面積共352.82公頃，開發單位希望精密園區能夠強化中彰地區既有機械核心產業上下游產業鍵完整性，也彌補中彰地區既有機械核心產業技術缺口。

環保團體則指出，新任環委沒有任何一位到過現場現勘，且近日在園區範圍內發現數千隻保育類燕鴴覓食、棲息，顯見這裡廣大完整的台糖土地，不僅在糧食生產有其重要性，更是平原生態環境有其獨特性，呼籲專案小組應否決此案。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，二林精密機械預定地352.82公頃，是中部面積最大最完整的台糖優良農地，裡頭還發現數千隻三級保育類的燕鴴在甘蔗田上空盤旋，預定地還有大量紅鳩、家燕、八哥、蝙蝠等，估計有上萬隻鳥類以此為家，棲地一旦被破壞，就無法再回復。

環境權保障基金會研究員許博任說，本屆環評委員沒有一個現勘過二林精密園區預定地，而原本該否決的開發案而未決，環評委員有擔當，就再次否決不要浪費時間。

環評委員最後決議，請開發單位針對滯洪池容量設計正確性，也要針對燕鴴等鳥類進行調查，環委也附帶決議，將在下次審查會議前，10月將前往彰化二林精機園區預定地辦理現勘。

(中時 )