台中市大雅區一家紙器廠3日凌晨火警，造成2名消防隊員不幸殉職，市府表示，台中市自2010年縣市合併前累計迄今年9月止，查報未拆件違建數累計8萬7904件，其中，農地違章工廠由中央與地方通力查緝，從2015年1月1日開始註記農地違建紀錄，至今年9月止農地違建查報共5998件，經查該起火地點均屬「違章建築」，將依規拆除，並依違反土地使用分區法重罰，過去以輔導為主，未來將依法處置，不要再發生憾事。

市府指出，經查今日凌晨農地鐵皮工廠起火地點均屬「違章建築」，將依規拆除，並依違反土地使用分區法重罰。台中市長盧秀燕強調，前車之鑑，引以為戒，已指示市府相關局處強力查緝危險場所，不能再發生憾事。

市府調查指出，蓋在農地上的違章鐵皮工廠，火災地點包括大雅區中和六路92-6（群峪股份有限公司）及92-7號（台灣百慕達紙器廠），分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置，均屬「違章建築」，違章建築在農地用地建蓋，待消防局火災鑑定報告後，都發局將依規拆除。

台中市自從2010年縣市合併前累計迄今年9月止，查報未拆件違建數已累計8萬7904件，其中，農地上的違章工廠由中央與地方通力查緝，自2015年1月1日開始有註記農地違建紀錄

，至今年9月止農地違建查報共5998件，疑似作工廠使用經都發局拆除共960件。

市府表示，將針對違章工廠主動擴大加強查報，檢查各地工廠裡，易燃物的周遭，有無按照相關法規放置消防設施，從源頭管理，判定違法依法嚴處；另涉及農地違章工廠管理部分，依照中央與地方法規通力合作，過去以輔導為主，未來將依法處置，違規的民眾盡速自動拆除，不要成為公共安全的不定時炸彈。

(中時 )