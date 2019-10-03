百貨龍頭新光三越3日起開跑首波周年慶，全台計六店包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店等齊跑，加上今年首度全台線上線下同慶，不用蹺班、也不用人擠人就能提前在線上搶到便宜貨，而使得上半天搶貨、提貨人潮不斷，估全台六店首日人潮有望超過20萬人次，南西店首日業績更有機會超過五億元。

台北南西店一向是百貨周年慶景氣指標，一早不僅排隊搶貨的消費人潮多，館內千項品牌、一樓化妝品櫃位各大品牌老闆亦全數到場坐陣，而甫任新光三越總經理吳昕陽，以往也是坐陣南西店，今年反向操作，從中台灣一路巡店往北，北區副總李淑娟強調，首波北台灣除了台北南西店、還有桃園站前店，今年開跑首日「天氣還很暖和」，所以衝業績全靠事前策略，包括上周起南西店獨家先做「鎖碼購」，不到三天300組商品就鎖鍵，顯見提前線上預購人次湧現。

也由於一機在手即可秒訂購，往年要一大早到場排隊的情況完全不見了，只要開店前排隊進場付錢取貨即可，李淑娟說，開店前集結千人等進場，除了南西店獨家鎖碼購外，全台線上所推出的「金週獎」則是比平日APP線上購擴增20倍、高達480項、33萬組商品提供消費者「點購」，線上訂貨線下取貨，也使得取貨人數相對增加，也因為取貨需至店內，再進一步帶動進館消費的機率，預估這波效益發酵帶動人潮至少1%以上成長。

李淑娟指出，在線上預購線下取貨的效益發酵下，新光三越APP流量爆增，其中包括飛利浦氣炸鍋半小時隨即售完，資生堂百優組、雅詩蘭黛特潤組、SK-II青春露組、祭出破盤價的Panasonic EH-NA9A奈米水離子吹風機，都是線上發燒搶手貨。

(工商 )