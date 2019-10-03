大陸十一長假 墾丁難得出現陸客團 14:582019/10/03 工商 林憲祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸十一長假正如火如荼的展開，墾丁難得出現陸客團。墾丁飯店業者表示，受到大陸限縮陸客團來台旅遊影響，今年十一長假來台陸客大幅減少，估計較去年同期銳減8、9成左右。 其中小墾丁渡假村表示，這幾天包括西安等地的陸客團，利用長假期間，紛抵達墾丁等地風景區旅遊，但總共也才五團左右，這都在限縮之前申請來台的，與去年同期多達27團，簡直無法相比。 (工商 ) #陸客 #墾丁 #長假 #十一 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸十一長假來了 10兆商機引爆 04:102019/09/30 焦點新聞 十一陸客大減 7天估少賺33億！日均來台不到3000人 較2015年下跌76％ 旅遊業哀號 04:102019/09/30 焦點新聞 十一黃金周助攻 陸股漲勢點火 04:102019/09/30 投資理財 《大閱兵》一次看懂習近平領導下的5次大閱兵 19:572019/09/30 兩岸 《大閱兵》建政70年 陸首亮相新武器搶先看 20:592019/09/30 軍事 室內觀看十一升旗 張建宗：激進示威令經濟雪上加霜 10:342019/10/01 兩岸 建政70週年 習近平致辭全文 10:492019/10/01 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 11:152019/10/01 兩岸 澳門金蓮花廣場辦十一升旗禮 逾600人出席 11:492019/10/01 兩岸 陸國慶假期首日 長三角多條高鐵路線井噴 20:342019/10/01 兩岸 生活熱門新聞 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 - 生活 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 檢查有沒有骨鬆？看一個動作就知 - 生活 郭台銘捐千萬救災南方澳 蔣月惠一句話酸爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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