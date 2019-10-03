大陸十一長假正如火如荼的展開，墾丁難得出現陸客團。墾丁飯店業者表示，受到大陸限縮陸客團來台旅遊影響，今年十一長假來台陸客大幅減少，估計較去年同期銳減8、9成左右。

其中小墾丁渡假村表示，這幾天包括西安等地的陸客團，利用長假期間，紛抵達墾丁等地風景區旅遊，但總共也才五團左右，這都在限縮之前申請來台的，與去年同期多達27團，簡直無法相比。

(工商 )