針對台中市大雅區違章工廠大火發生2位消防員罹難事故，消防員工作權益促進會、環境權保障基金會等團體3日在立法院群賢樓外舉行記者會，呼籲立法院盡速完成「消防法」修法，納入保護消防員機制，讓憾事不再發生。

(中時 )

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