民間團體呼籲立法院盡速完成「消防法」修法 14:522019/10/03 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防員工作權益促進會、環境權保障基金會等團體3日在立法院群賢樓外舉行記者會，呼籲立法院盡速完成「消防法」修法。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對台中市大雅區違章工廠大火發生2位消防員罹難事故，消防員工作權益促進會、環境權保障基金會等團體3日在立法院群賢樓外舉行記者會，呼籲立法院盡速完成「消防法」修法，納入保護消防員機制，讓憾事不再發生。 (中時 ) #立法院 #消防員 #修法 #消防法 #呼籲 也許您會感興趣 推薦閱讀 立法院中興大樓地下一樓水管破裂 12:342019/10/01 政治 5年奪14消防命 鐵皮工廠成消防員殺手 09:492019/10/03 社會 探火場溫度 2殉職消防員10分鐘後失聯 10:292019/10/03 社會 2消防員殉職 葉毓蘭痛批上位者視若無睹 10:232019/10/03 社會 殉職消防員女警妻 懷雙胞胎攜幼子 盧秀燕：全力慰問 10:312019/10/03 社會 2消防員殉職 消防署助調查原因 12:462019/10/03 社會 台中大火消防員張哲嘉殉職 麻豆區長前往張家慰問 12:462019/10/03 社會 台中工廠大火 蘇揆要求內政部檢討消防員救難設備 13:002019/10/03 政治 鐵皮工廠奪兩消防員命 中市府：整棟是大違建 13:062019/10/03 社會 殉職消防員 徐國勇：從優撫卹 14:222019/10/03 政治 生活熱門新聞 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 - 生活 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 檢查有沒有骨鬆？看一個動作就知 - 生活 郭台銘捐千萬救災南方澳 蔣月惠一句話酸爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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