陳菊「舊識」罩？ 港務董座吳宗榮竟神隱25小時

奪走6條人命的宜蘭南方澳大橋，建成12年來，竟然從未檢測！亞洲警察學會祕書長葉毓蘭痛批，蔡英文的民調節節攀升，民進黨將所有的國營事業全部改為銀髮俱樂部，肥貓們完全不用靠退休金過活，當然痛砍軍公教警消賴以為生的退休金，一點都不手軟。

宜蘭南方澳大橋斷裂，負責維護管理的台灣港務公司坦承，2012年接手管理後，從未「獨立檢測」，僅宜蘭縣府自行委外檢測；誇張的是，該橋前主管機關基隆港務局也未曾檢測。換言之，該橋建造21年間均從未檢測過。

國民黨青年團前總團長呂謦煒投書媒體，指港務公司表現如此不堪，與淪為「酬庸」單位，只怕脫不了關係。呂指出，負責南方澳大橋維護的台灣港務公司，並沒有具備航港專業的董事長。現任董事長吳宗榮（已請辭獲准），之前資歷是台南市前副市長，要說專長也僅止於下水道，根本談不上航港經營與橋梁維護。

吳宗榮的前一任港務公司董事長是吳宏謀，正是高雄氣爆時期陳菊政府的高雄市副市長，後來雖因氣爆下台負責，不到半年就回任，後來更高升交通部長，因普悠瑪出軌下台後，現為中華郵政董事長。

從這兩任無專業背景也能擔任港務公司董事長的情況可看出，台灣港務公司淪為民進黨的酬庸禁臠，與民進黨關係好，官運就亨通，不必管有無能力，對於所轄橋梁維護只怕也不上心！

葉毓蘭臉書轉貼這則投書，痛批「誰讓他們這麼囂張」，指台灣港務公司的董事長長尸位素餐坐領高薪，因為「蔡英文的民調節節攀升，民進黨將所有的國營事業全部改為銀髮俱樂部，肥貓們完全不用靠退休金過活，當然痛砍軍公教警消賴以為生的退休金，一點都不手軟」。

(中時電子報)