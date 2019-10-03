空軍今天傳出有將領涉嫌對女性部屬性騷擾而遭拔官的案件。軍方傳出，空軍通資航聯隊林姓少將聯隊長因多次對女性部屬有不當言語及肢體上的碰觸，遭到多位女下屬集體檢控，空軍司令熊厚基上將聞訊後震怒，要求嚴格進行調查，經調查屬實，昨(2日)晚上，緊急召開人評會決議將林姓聯隊長拔官記大過，並調回司令部擔任委員。

據了解，林姓聯隊長遭到檢控的事項，包含經常用言語對女下屬吃豆腐，甚至藉機摸手、摟腰及摟肩，原本這些女性官兵都不以為意，但是長期下來開始有女性官兵覺得相當反感，因此決定不隱忍而向上反映。

空軍人士表示，實際上並沒有女性下屬對聯隊長進行提告，主要是他平常對下屬還不錯，但就是嘴巴管不住，偶爾也會動手搭肩拉手，情節並非相當重大。

空軍司令部政戰主任王純雄表示，過去部隊一再宣導要求所屬官兵遵守兩性營規，但是聯隊長身為部隊主官，不僅不遵守，還做出違紀的事件，司令部接獲檢控後立即調查，發現涉及多件性騷擾屬實，昨天緊急將聯隊長記大過調職，以維護空軍軍譽。

空軍司令部也表示，司令部通航資聯隊長林少將，因查有行舉不當，有失官箴，本部已核以重懲，並即刻調離現職（司令部委員），以維紀律。

(中時電子報)