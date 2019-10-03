北市洛陽停車場 驚傳男子墜樓 14:582019/10/03 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市洛陽停車場驚傳男子墜樓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市洛陽停車場3日下午2時許，一名男子突然從8樓頂樓跳下，全身包括頭胸多處重創，目前送醫搶救中。 男子目前身份不詳，警方目前正調閱周遭監視器釐清案發原因中。 (中時 ) #男子 #北市 #停車場 #洛陽 #監視器 也許您會感興趣 推薦閱讀 男朝捷運車廂噴辣椒水 裁罰2000元 07:462019/09/29 社會 米塔颱風新北二級開設 10點前宣布是否停班停課 18:292019/09/29 生活 罹癌下巴長巨瘤 他拒醫求神下場慘 11:222019/09/30 日常 米塔帶來豐沛雨量 北市停車場地基掏空 03:012019/10/01 社會 竊賊飛奔狂逃 下一秒車撞「空中飛一圈」 12:292019/10/01 社會 新北寶可夢活動周四登場 交通資訊報你知 14:492019/10/01 生活 挺韓市議員劉茂群服務處驚傳槍擊 八德警方不敢大意調查 22:282019/10/01 社會 劉茂群服務處遭開槍 警：塑膠丸無殺傷力 23:502019/10/01 社會 寶可夢Safari Zone明登場 新北大都會公園開抓 15:362019/10/02 生活 中和好市多停車場開始收費 一張照片驚呆網友 11:292019/10/03 社會 社會熱門新聞 獨》空軍醜聞 少將對女部屬性騷遭拔官 - 刑案 慟！ 消防員孕妻挺肚徹夜等尪 僅剩遺體 - 社會 不像話！4短裙伴娘被壓床上 多隻狼爪爽摸胸 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 公教年改衝擊 退休大法官湯德宗也受害 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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