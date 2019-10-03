據中新網3日報導，中國駐歐盟使團發言人2日回應歐盟外交與安全政策高級代表涉港言論，嚴正要求歐方立即停止對香港事務和中國內政的粗暴干預，停止發表不負責任的言論，停止阻撓特區警方依法執法，停止偏袒、縱容不法暴力行為。

有記者問及2日歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明稱，香港持續動盪與暴力升級，包括警方使用實彈導致示威者受傷，令人深感不安。和平示威等自由必須得到保障，執法部門的任何行動都應保持「嚴格適度」。中方對此有何評論？

中國駐歐盟使團發言人強調，任何不帶偏見的人都可以看到，一個時期以來，黑衣暴徒在香港街頭打砸燒，襲擊執法員警，近日更是肆意加劇其暴力行為，甚至對員警進行致命攻擊，構成了香港的嚴重暴力威脅，早已遠遠超出和平示威的範疇。

「類似香港的襲警行為如發生在歐盟國家，你們會怎麼做？歐盟怎麼從來沒有要求其成員國員警行動嚴格適度？」發言人反問。

發言人指出，香港要想止暴，只能是嚴格依法執法。沒有法治，香港的基本權利如何得到保證？對於香港特區政府依法止暴制亂、恢復秩序，歐方未予明確支持，更未對暴徒進行譴責，反而罔顧事實，對香港警方依法執法橫加指責，歐盟一貫標榜的「法治」又在哪里？

發言人表示，香港事務純屬中國內政。中方嚴正要求歐方立即停止對香港事務和中國內政的粗暴干預，停止發表不負責任的言論，停止阻撓特區警方依法執法，停止偏袒、縱容不法暴力行為。

(中時 )