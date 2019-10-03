金管會將督導證交所及櫃買中心公布上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」，並要求平均薪資低於50萬元等公司應提出「公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明」，2020年起將再增加揭露非主管全時員工之「薪資中位數」資訊，金管會副主委張傳章表示，新制明年6月就會上路。

行政院會上午聽取金管會新版公司治理藍圖(2018-2020)3年計畫，將透過深化公司治理文化、發揮董事會職能、提升資訊揭露、促進股東行動以及強化法令規章遵循等5大面向，推動我國企業及投資人重視公司治理，並以根植公司治理文化、創造友善投資環境為主要目標。

蘇揆在院會裁示，自全面辦理上市櫃公司治理評鑑以來，上市櫃公司在各項公司治理指標成績均大幅度成長，例如「公司章程中規定董監事選舉採候選人提名制度」者，目前已近八成，相較於2015年，足足成長3倍多，由不到400家到目前己有1314家；在「召開股東會」方面，目前均已全數採用電子投票；在「董事會結構和運作」方面，前年上市櫃公司均已全數設置獨立董事，而設置審計委員會的家數，目前也已達全體上市櫃公司的六成。去年亞洲公司治理協會（ACGA）所發布的公司治理觀察報告，台灣在亞洲排名第五，顯示我國推動公司治理迄今，已逐步展現成效。

金管會表示，已與台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及台灣集中保管結算所等單位，依新版公司治理藍圖計畫共同推動相關措施。針對外界關注明年起將揭露非主管全時員工的「薪資中位數」，張傳章說，公布中位數的意義，從簡單統計學的概念，原來是平均數，但平均數較受薪資有極端數字分配不均勻，平均數就會失真，中位數就是站在中間，有一半比它大，一半比它小，更能忠實反映非主管職的員工薪資報酬；新制明年6月就會實施。

金管會也說，除要求上市櫃公司應公告員工薪資費用及人數相關資訊外，增加揭露非主管全時員工的「薪資中位數」資訊，主要是強化上市櫃公司企業社會責任。

(中時 )