新北市年輕職能治療師為長者進行認證訓練。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市長侯友宜今年與各民間團體共同成立「新北獅子軍」。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

最新一期康健雜誌針對「失智友善城市」盤點全國所有縣市成果，新北市獲評全國第一名，新北市長侯友宜表示，期勉市府團隊繼續努力，讓友善成為新北最溫暖的一股力量，支持每一個失智者與家屬。

康健雜誌特別企畫專章以「資源布建」、「失智識能和友善宣導」、「行動計畫及預算」、加上台灣失智症協會所作的「使用者滿意度調查」4個構面，並以10分為滿分，對全台22縣市展開調查評比，新北市在「資源布建」、「失智識能和友善宣導」2項評比分別以7.1、9.2分遙遙領先其他縣市，是奪冠主因。

侯友宜指出，今年5月通過的「新北市失智症防治照護行動方案」，是打造新北成為失智友善城市的第一步，也是對市民與失智家庭的承諾；新北市高齡人口56萬，根據盛行率推估約有4萬名失智症者，市府以失智者與家屬為師，從傾聽需求到全市總動員，打造失智友善城市。

衛生局長陳潤秋指出，新北市在「資源布建」構面上，除了受過失智症訓練的醫事人員高居榜首以外，還設置9家失智症共同照顧中心單一窗口，提供確診快速通道、個案管理等服務。

在「失智識能和友善宣導」構面上，新北市設置52個失智社區服務據點，並建置失智網站、架構「失智。時空記憶的旅人」社群平台，傳播感人的故事及資訊，已聚集近10萬名粉絲，讓失智症家屬可以相互支持、安心在地照顧。

(中時 )