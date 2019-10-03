台南市政府水利局，3日於將軍區青鯤鯓青山漁港辦理防水擋板防洪實際演練，現場演練逼真。（水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府水利局，3日於將軍區青鯤鯓青山漁港辦理防水擋板防洪實際演練，現場演練逼真。（水利局提供／劉秀芬台南傳真）

青山漁港防水擋板防洪演習 黃偉哲親自檢視成效

台南市政府水利局獲得水利署補助，斥資440萬元採購新型防洪設施─防水擋板，3日特別在將軍區青鯤鯓青山漁港辦理實際演練，現場演練逼真，台南市長黃偉哲也親自出席，特別感謝水利署補助，他也拜託拜託里長和巡守隊要多演練，熟悉後1分鐘就可以裝好防水擋板。

黃偉哲表示，今年4月向水利署署長賴建信爭取更多的防水工程及設施，而賴署長也「ㄚ莎力」給予台南更多的防水擋版。台南市原有400片，水利署補助725片，目前總計有1100片。

水利局表示，防水擋板是新一代的科技產物，看起來簡單但事實上裡面設計含有很多專利，比起傳統沙包，具有輕巧、便利、組裝迅速的優點，可重複使用不易耗損，更環保。在洪汛期間能在第一時間完成防災工作，減緩極端氣候帶來之衝擊及災損。

為協助自主防災社區及區公所更加瞭解新型防水擋版使用時機與性能，3日於青山漁港辦理實際演練及展示，活動現場由相關參訓人員模擬、演練，展現新型防汛器材輕便、組裝迅速優點及有效防洪特性，而參訓人員亦從演練中增進實戰經驗，確保災中布設工作精確到位。

(中時 )