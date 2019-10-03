為鼓勵高中職學生以國產米及米穀粉為主要食材，搭配在地農特產品，製作中西式米食料理或烘焙產品，農糧署舉行「非米不可創意米食競賽」。（農糧署提供／林良齊台北傳真）

屏北高中學生伍智遠、林詠慈、梁于庭，以「毛豆鴨肉鬆炒琉璃麵」在由農糧署主辦的「非米不可創意米食競賽」中勇奪金牌，冠軍作品還將在全台便利商店上架販售。

為鼓勵高中職學生以國產米及米穀粉為主要食材，搭配在地農特產品，製作中西式米食料理或烘焙產品，農糧署舉行「非米不可創意米食競賽」，金牌、銀牌、銅牌選手可分別獲得10萬元、7萬元、5萬元的獎金，優秀作品還有在全家便利商店上架販售機會。

屏北高中學生伍智遠、林詠慈、梁于庭，以「毛豆鴨肉鬆炒琉璃麵」勇奪金牌，作品以米穀粉為主要材料，加入四色蔬果做成琉璃麵，搭配在地毛豆、鴨肉，以中西融合的口味，讓大家記住屏東的好味道，獲得評審的青睞奪冠。

農糧署表示，本次競賽除提供得獎學生最高10萬元高額獎金，優秀作品將於明年第二季在全家便利商店上架販售，讓全國消費者都有機會品嚐得獎產品的魅力。

(中時 )