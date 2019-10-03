交通部次長黃玉霖表示，後續拆除方式今天將討論出結果，確定不會使用爆破。（許家寧攝）

南方澳斷橋傳傾斜，若持續傾斜恐有倒塌之虞，公路總局證實2日以來偏移1公分，3日起展開上拱圈橋體加固作業，預計今完工，現階段持續監控斷橋偏移情況，確保下方漁船通行安全，後續拆除工程涉及證據保全，相關工法有待專家評估，交通部次長黃玉霖表示，確定不會使用爆破！

公路總局第四養護工程處長李順成表示，南方澳大橋斷裂後的上拱圈，目前仍懸在港區上方，估計重達500公噸，由於3日上午闢出臨時航道後，港內漁船陸續進出作業，擔心傾斜角度太大造成倒塌，恐影響下方航道與施工人員安全。

四工處以多音束測深系統，了解水面下狀況，將相關水深檢測數據提供航港局進行雙向檢核，開闢出寬12公尺、深3.3公尺、高潮深5公尺的臨時航道，並在上午10時完成漁船試航，對於橋身偏移部分，也展開補強作業，防止持續傾斜。

李順成指出，目前先在橋體兩側各焊接5個吊耳，北側拉起10條鋼索施加拉力，同時向南側傾斜部分則架設3支H型鋼支撐，在施工人員不眠不休趕工下，加固工程可望提前在4日完工，同時密切監測拱圈偏移情況，每2小時回傳數據。

「確定不會爆破！」交通部次長黃玉霖表示，目前橋體未有持續變位狀情形，至於後續拆除作業，因橋身屬於證物，將開會討論討論拆除方案，將找尋國內優秀海事人員，工程朝向以分段切割方式保存橋身，可能先從左側展開拆除作業。

(中時 )