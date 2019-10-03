新興國中積極推廣閱讀活動。（曹婷婷攝）

新興國中配合國教署新生閱讀推廣計畫，開學以來辦理一系列活動，日前開放同學至校內興光山閱圖書館挑選一本新書，教務主任陳明宏說，學校善用教育部國教署一年級新生閱讀推廣計畫，購買許多適齡優質書籍，開放同學自行至校內圖書館進行挑選，並預定結合學校彈性課程在閱讀課時，在國文老師指導下發表閱讀心得，培養學生閱讀習慣、增強寫作能力。

校長蘇恭弘表示，新興國中積極推廣閱讀活動，按部就班進行，因此今年三年級畢業生會考寫作測驗的成績在四級分以上的比例明顯高於本市與全國的平均。

他透露，上半年成立校內「新悅沈香閱讀角」，讓學生在下課時間多了可以坐下來品味閱讀的好地方，此外，這學期辦理多項閱讀活動，例如開學後一周辦理「新興書展」，邀出版社到校展示優質且適齡的各領域好書，在校內老師的帶領引導下，增加同學們擴展閱讀視野的機會；再下一周則與鹽埕圖書館合作，將行動閱讀書車開進學校，形塑校園「每個地方都是閱讀好所在」的願望成真。

特別的是，目前新興國中進行服務的國際志工Dewi老師，在新興書展時也熱烈參與好書推薦活動，她推薦中英對照的「漫條思理」，這本書不但能讓學生在閱讀中學會人生道理，也能加強自己的英文能力；林奕光在新生選書時挑選了「暗號偵探社」，他很喜歡閱讀偵探類青少年小說，這本書能讓自己提起勇氣，不讓那些傷心的事跟自己的未來畫上等號，不但選擇愛也選擇幸福。

設備組長林彥佑說，除了辦理以上閱讀活動，學校善用愛的書庫資源安排班級書箱，讓學生閱讀能全方位展開；學期末時，當同學閱讀完中文經典書籍，辦理詩詞大會考驗收閱讀成效並給同學鼓勵。

蘇恭弘表示，閱讀是打開學生夢想的翅膀，透過一系列閱讀推廣課程與活動，能提升學習視角，也希望和鹽埕圖書館一系列的合作，造福更多南區學子。

(中時 )