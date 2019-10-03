陳淑芬／台中報導

張姓男子招募成立詐騙機房，控制員工行動並祭出高壓重罰管理，打架罰100萬元、影響運作罰150萬元、擅用平板電腦及電話罰25萬元，績效不佳不能吃飯、挨揍及罰站，還綁在椅子處罰，成員沒底薪，還沒分到錢就欠一屁股債，求援無門。台中地檢署依詐欺及人口販運防治法等罪起訴張男等11人。

起訴書指出，37歲張男在2018年6月間招募話務機手、財務等10多名成員，在中市成立「揚帆啟航」詐騙話務機房，並由22歲范姓男子管理，向大陸民眾以「假公安」手法詐財。警方在2019年5月及7月間進行搜索查獲，追查出張男等至少詐騙得手新台幣931萬元，扣除水房等其他手續費用，實得800多萬元。

張男等將詐騙機房大門變更成進出兩面都要鑰匙開鎖，才可以開門，而且只有張男及范男有鑰匙，控制成員進出行動。令辦案人員驚訝的是，張男訂定高壓嚴苛管理規則，成員犯規就挨打、挨餓，還罰站、罰處巨款。

「揚帆啟航」詐騙機房成員沒有底薪，有騙到錢才能分到薪水，1線假冒銀行客服成員，可分得6％；2線假冒公安及3線要求匯款等成員各可分得8％，黃男等8人還沒賺到錢就欠債68萬元至2萬元不等，債務還清不能離開，成員無法對外求助，被迫只能在機房內繼續行騙。

張男制訂的內部管理規則嚴苛重罰，員工影響公司運作罰150萬元、吵架打架罰100萬元、造謠宣導負能量罰50萬元、擅使用電腦及平板等罰25萬元、上課上班不認真罰5萬元、搞小團體罰15萬元等。

詐騙機房成員黃男在2018年10月至12月期間因私自使用平板電腦2次，被罰35萬元；聽音樂被罰25萬元。2018年底，黃男因績效不好被停單無法接案詐錢，還被罰站一整天及打掃做雜工。

2019年3、4月間，范男毆打黃男，罰他不能吃飯，黃男夜間飢餓吃吐司被發現，范男用眼罩罩住他眼睛，用束帶將他綁在椅子上10多分鐘，再命令他做雜工。

(中時 )