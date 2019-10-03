白智英說當年懷女兒取消演唱會，為此欠了不少債。（圖／取自《dongA》韓網）

43歲韓國「OST女王」白智英（正名：白智榮）過去演唱過《祕密花園》、《最佳愛情》等原聲帶獲得好評，2013年她嫁給小9歲演出《屋塔房王世子》的演員鄭錫遠。最近白智英上節目，透露2年前因懷孕推掉許多演唱會邀約，因此欠了很多債，提到去年染毒的鄭錫遠，白智英忍不住淚崩，說老公因犯錯承受很多壓力，「很感謝他都努力挺過來了」。

白智英過去感情路並不順遂，2001年她曾遭經紀人前男友陷害拍下不雅片，使她的演藝事業大受打擊，2年後才復出，之後靠著多首知名原聲帶歌曲，讓白智英被封為「OST女王」。2013年她苦盡甘來嫁給鄭錫遠，卻在懷孕4個月時小產，2017年才迎來兩人的第一個女兒，未料隔年鄭錫遠又因涉毒被捕。

最近白智英上KBS2節目《屋塔房的問題兒子》，透露最常對女兒說：「因為妳，媽媽欠了很多債」，笑說因為當年懷女不得不取消很多演唱會，令她私下常對女兒說「快去賺錢」。昨(2日)白智英又現身JTBC節目《請給一頓飯》，被主持人姜虎東問：「有沒有最想稱讚的人？」白智英此時突然爆淚，難得提起老公，直說去年鄭錫遠犯錯，「他因為這樣停工，很謝謝他努力挺過來了」。

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(中時電子報)