苗栗縣56歲劉姓男子近日因痰中帶血絲及鼻塞超過數周而到醫院就診，在左側鼻咽處發現約3公分的腫瘤，切片證實罹患鼻咽癌，且有擴散情況，目前接受大千醫院化放療合併治療方式，控制腫瘤。醫生表示，劉男的父親、弟弟及伯父皆為鼻咽癌患者，遺傳機率大，不可輕忽家族病史影響。

大千綜合醫院耳鼻喉科醫師黃山崧表示，患鼻咽癌好發年齡為50至60歲，除了長時間吸入空氣中的石棉、鎳、吸菸或二手菸等有害氣體，多數為與EB病毒（第四型人類皰疹病毒）感染有密切關係，且遺傳也為極大的影響因素。

黃山崧說明，將近10％的病人有鼻咽癌家族病史，若家族有人罹患鼻咽癌，則一等親罹患鼻咽癌的機率是一般人的19.2倍，不可輕忽家族病史的影響。他提醒，由於鼻咽癌好發於鼻腔與口咽之間的鼻咽部，以頂部最常見，因部位隱蔽，腫瘤及症狀不易被早期發現，因此有鼻咽癌家族病史民眾務必提高警覺。

另，若痰中帶血、長時間鼻塞、頸部不明腫塊、突然耳塞感或聽力減退未改善時，應尋求醫師協助，並在主動說明症狀及家族史，以獲得更快、更精準的診斷、治療。

(中時 )