不料這次民眾關注焦點，竟不在空姐身上，而是帥氣的男空服員制服！（中時電子報）

星宇航空備受矚目的制服，終於在昨（2）日舉行「JX Style制服暨機艙發表會」正式曝光，號稱「宇宙級」制服對外亮相。由台灣設計師林尹培袞親自操刀，包含飛航員、空服員、地勤、機務、航勤，完整制服設計及配件，而作品也讓刁鑽民眾買單，形容超有「星際感」。

這次的設計重點是，演譯「重返美好年代，預現未來經典」。（陳怡誠攝）

台灣設計師林尹培袞親自操刀，作品也讓刁鑽民眾買單，形容超有「星際感」。（陳怡誠攝）

這次的設計重點是，演譯「重返美好年代，預現未來經典」，女性空服員制服呼應客艙大地色系，座艙長及空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀色洋裝。

在空服員、地勤人員和機務人員服裝中，大量使用網布及機能材質，達到透氣舒適且防靜電；女性空服員洋裝袖下採特殊裁剪結構，讓空服員做大幅度動作時，也不影響整體美觀及儀態。航勤人員在炎熱夏季還有短褲的選擇；地勤人員提供西裝背心、外套、短裙、長褲等，可依工作屬性及喜好自由搭配。另考量因長時間的坐姿，將外套和背心的前中下擺，依照飛機尾翼的形狀挖空布料，打造出融合功能及美感的特殊結構貼心設計，讓星宇航空所有組員穿上時尚又舒適的制服。

航勤人員制服，兼具機能性舒適感。（張佩芬攝）

機長制服，換上經典MA-1飛行外套，瞬間升級帥度。（中時電子報）

星宇航空制服亮相後，紛紛引起眾多好評，網友們普遍都很支持這一系列的設計，認為非常具備時尚感，以及確確實時感受到星宇航空欲表達的「宇宙星際感」。網友表示「這個設計太夢幻」、「星艦系列，星戰風」、「太俐落，有時尚感 」、「滿有宇宙感的」、「空姐搞得跟時尚業一樣」、「像太空旅行的衣服 」、「了不錯看，設計滿新穎」。更有網友覺得像是復古電影的服裝，從模特身上看到了帶有特務風的神祕氣息。尤其是「風衣外套」得到多數人的讚美，「看起來像復古特務」、「很像古早好萊塢星艦題材電影的穿著」、「風衣質感不錯」、「外套好好看」、「大衣超好看 」、「好看，像二戰的風格」、「空服員那套很好看 尤其外套」、「裙裝好可愛喔 好幾套都有特務感」、「斗篷好好看！」、「好看！優雅復古未來感為之一亮 」、「斗篷加上提包太正啦」。

星宇空服服裝設計，有網友覺得像是復古電影的服裝，從模特身上看到了帶有特務風的神祕氣息。（中時電子報）

星宇航空制服亮相後，紛紛引起眾多好評，網友們普遍都很支持這一系列的設計。（中時電子報）

不料這次民眾關注焦點，竟不在空姐身上，而是帥氣的男空服員制服！相較於女空服員的衣服正反兩極，男生空服員、地勤的制服博得最多眼球。「男生比較好看」、「男生的都比較好看耶」、「男生的超帥啊」、「覺得地勤比空勤好看，帥氣俐落」、「好看欸，有沒賣機師外套」、「潮到出水」、「地勤男女都不錯都可以，空勤女的不太好看」

男生空服員、地勤的制服博得最多眼球。（中時電子報）

不過也是有網友對於這充滿宇宙星際感的金銀配色制服仍無法接受，認為「怪怪的」，銀色系制服乍看之下有點樸素，被虧像乞丐裝。「金色系制服怪怪的」、「女空服員的不好看 」、「有點像錫箔紙 」、「女生的不夠亮，加個補丁就是丐幫女弟子了」、「斗篷好看 金銀洋裝不行」、「簡單的說就是太樸素，跟星宇想營造的不同調」、「女空服員的亮色制服不好看」、「制服會很挑身材，身材差會原形畢露」。

也是有網友對於這充滿宇宙星際感的金銀配色制服仍無法接受，認為「怪怪的」、「有點像錫箔紙 」。（星宇提供／陳佑誠台北傳真）

綜合網友滿滿建議，金銀色星際感套裝接受度非常吃民眾口味，網友評「樸素中卻中規中矩，大概不合一些人的喜好」。不過男空服以及地勤的外套可以說是佳評如潮，「復古電影風帶著時尚感」可以說星宇航空的一大特點，網友甚至大膽斷言「總覺得星宇有天會幹掉長榮真的蠻好看的，潮到出水！」

星宇航空預定明年1月23日小年夜開航。

(中時電子報)