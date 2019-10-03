陳明文（右）9月5日由律師陳澤嘉（左）陪同，露面說明300萬疑雲風波。（本報資料照片）

立委陳明文在高鐵上忘拿300萬現金一事，遭人告發進入司法程序調查，並被追出300萬其實出自外甥帳戶。300萬現金到底是有政治目的，還是單純的父親資助兒子創業？對此事一直保持沈默的陳妻廖素惠今發文表示，陳明文就是單純忘了拿而已。看到廖素惠文青式發文，學者包正豪忍不住說，這是「提油救火」的新解嗎？

陳明文9月3日在高鐵上忘拿裝有300萬現金的旅行箱，成為民眾熱議的話題，陳明文是民進黨內要角，且正逢選舉熱季，他大手筆提現金搭高鐵，只是單純如陳明文自稱是資助兒子到菲律賓開珍奶店的創業基金嗎？300萬現金是否有可疑之處，此事經人告發已進入司法程序調查。

陳明文的300萬現金一事，事發至今一個月，民眾雖記得此事，但已非當前受關注的話題，豈料廖素惠今突然在個人臉書發文談「縮時人生」，當中提到她與陳明文對時間有嚴重歧見。然後表示，「陳明文一個政治人物，在高速的高鐵上，忘了拿自己從家裡帶來的300萬皮箱，沒辦法想像還沒搭高鐵前，已經跑了半山區的行程，回到家，拿了行李箱，隨扈幫忙拿到車內，奔向高鐵，檢察官也深入調查，高鐵録影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿。」

廖素惠的這番告白，感覺像是幫陳明文澄清，300萬忘了拿，就是因為事情太多太忙的後果。對此，淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪評論說，這是成語「提油救火」之現代解釋範例。

包正豪說實話，他其實不明白這段「文青文」要表達什麼？因為忙於工作，所以忘記這300萬？他自嘲「大概我是窮人，就算再怎樣忙於工作，對於可在台北買兩個車位的300萬，我應該就算死都不會忘。」他還標註，「有錢人的生活往往就是這麼樸實無華而且枯燥」。

「老婆好棒棒？咱們得鼓掌嗎？」、「我到現在還不知道300萬長什麼樣子」、自從出現這件事情，高鐵乘客會特別注意行李箱，這也是做善事啦！」、「這一齣戲的齣頭很多，它的片名可以叫做東方快車遺失300萬案。」、「運鈔沒事，潑漆潑不對人聲押，民主真進步，滿滿的台灣價值，真令人感動」。

(中時電子報)