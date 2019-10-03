有一名士兵在鄉間小路行走時突然見到一隻超肥碩的眼鏡蛇王，這名士兵完全不懼怕甚至還徒手與牠搏鬥，在一陣「扭打」後，英勇的士兵成功擒住眼鏡蛇頭，獲得了勝利。這個過程被相機記錄下，並在網路瘋傳。

在影片中可以看見，當時眼鏡蛇王已將半身抬高恐嚇的意味明顯，而士兵則是雙手叉腰，兩腳運動一下後便微微蹲低並將右手舉高，全程直盯著眼鏡蛇王，一人一蛇的戰爭一觸即發。士兵開始微微的調整自己的姿勢，右手漸漸的朝眼鏡蛇王的蛇頭靠近，接著他伸出手指緩緩地、慢慢地，將眼鏡蛇頭向下壓，當把蛇頭壓到地上時，眼鏡蛇王身軀開始扭動掙扎，士兵雙手用力握住蛇頭，最後順利制伏了這條大蛇。雖然不知道這名士兵究竟是何人，也不知道拍攝地點是在何處，但這片段仍舊令人印象深刻。

(中時電子報)