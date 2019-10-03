雲林縣愛無礙協會進入社區關懷老人及身障者，志工教阿嬤做彩球。(許素惠攝)

雲林縣愛無礙協會進入社區關懷老人及身障者，志工帶動唱。(許素惠攝)

身障者與長者出門不易，雲林縣愛無礙協會走入社區關懷，規劃系列社區家庭支持巡迴服務，邀請台大醫院雲林分院社工師李松泰以淺顯易懂方式，把身心障礙者權利公約介紹給居民，藉由生活實例分享讓大家理解每個人都是平等的，要相互理解、尊重。

愛無礙協會理事長陳明瑟表示，社區是每個人生活的地方，也是社交連結、友善互助的地方，協會邀請大家一起出來參與健康促進活動，及早預防延緩失能，認識身心障礙者權利公約。

高齡90多歲的沈姓長輩說，人都有不方便的時候，人一生什麼時候會發生什麼事情不知道，他太太因故腿斷須坐輪椅，初時很失志，後來經眾人給予鼓勵才好轉，呼籲大家要走出來參與活動。

愛無礙協會總幹事陳彥廷表示，今年預計將走訪8個社區，每個社區進行兩次，10月4日在斗南西伯里，接下來還有10月8日、15日預定到斗南新崙社區及10月18日和25日到新光社區等，各相關團體有意邀請愛無礙協會進社區服務者，可主動洽詢05-5972925。

(中時 )