許多玩家在寶可夢網路社團PO出遊戲伺服器當機畫面，哀鴻遍野。（翻攝照片／譚宇哲傳真）

許多玩家在寶可夢網路社團PO出遊戲伺服器當機畫面，哀鴻遍野。（翻攝照片／譚宇哲傳真）

新北大都會公園寶可夢活動首日就湧進上萬名玩家進場抓寶。（譚宇哲攝）

新北大都會公園寶可夢活動首日就湧進上萬名玩家進場抓寶。（譚宇哲攝）

今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」活動今起一連4天在新北大都會公園登場，活動首日就湧進上萬名玩家進場抓寶，不過下午2時許開始主會場內的寶可夢遊戲伺服器數次當機，手遊地圖上的補給站、寶可夢全消失，讓不少玩家哀號無寶可抓，只能暫時躲在樹下遮陽休息。

據了解，主會場內遊戲伺服器稍早時好時壞，目前雖已全面恢復，但仍讓不少玩家叫苦「我道具都灑了，居然給我當機」，至於伺服器當機原因，遊戲公司尚未說明。

Pokémon GO Safari Zone新北場主打南美限定寶可夢「赫拉克羅斯」、以及象徵新北市縮寫的「NPTC」文母的寶可夢「未知圖騰」等稀有寶可夢，除了主會場新北大都會公園，還有60處抓寶景點配合活動出寶。

然而，有玩家指出，只有主會場才有稀有寶可夢出沒，日前公布的60處抓寶景點，出沒的的寶可夢都是一般常見的，直言「根本沒人會去那60處景點」。

(中時 )