台北捷運公司年底前擬取消電子票證8折優惠，改推「忠誠優惠」，市議員鍾佩玲3日指出優惠方案調整後，恐讓上班族棄捷運改使用私人運具，影響公共運輸市占率，質疑北捷沒有做衝擊評估，此外，議員陳重文建議推出訂價800元的公共運輸定期票北市版。北捷總經理顏邦傑對此回應，評估運量不會下降，北市交通局長陳學台說，明年4月前會有初步報告。

北捷有意取消使用電子票證搭捷運享8折的齊頭式優惠，在年底前推出忠誠方案，日前研擬只要月搭40次捷運，就能享有比8折更便宜的優惠。

不過，鐘佩玲今在議會交通部門質詢質疑，8折優惠取消後，搭捷運的人次勢必會縮水，造成原本搭捷運的上班族改為使用私人運具，北市公共運輸市占率目標要從2016年42.8％提升至2020年的47％，恐怕難上加難。

鍾佩玲指出，1280公共運輸定期票推出後，捷運旅次已進入停滯期，且使用定期票的乘客僅占總旅次的5分之1，使用電子票證搭乘平均距離逐年減短，代表大多數的旅客轉為短程居多，她要求北市交通局沒有研議出短程優惠方案前，不能單方面決定撤回電子票證8折優惠。

此外，議員陳重文認為，1280定期票對多數台北市民無感，盼市府推動「北市境內卡」，建議月票訂為800元，陳學台指出，明年4月前檢討出初步報告。

對此，顏邦傑回應，調整優惠方案後，評估運量不會下降，北捷每年都根據很多參數進行運量預測，這幾年做出來的數據與實際差距都很小。

(中時 )