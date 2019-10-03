苗栗縣長徐耀昌第1次近距離接觸小石虎，非常感動。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌親手將小石虎送進醫院接受健康檢查。〔謝明俊攝〕

苗栗縣苑裡鄉一名詹姓民眾，3日上午10時騎機車行經南勢里火炎山區道路時，在路邊拾獲一只小公石虎，經送通霄鎮公所確認後，轉送後龍動物醫院檢查，苗栗縣長徐耀昌獲報趕往陪同小石虎接受健康檢查，檢查結果小石虎出生約1個半月至2個月、重約半公斤、肌肉結實，非常健康，讓徐耀昌非常欣慰，證明石虎數量確有明顯增加。

苗栗縣政府目前與後龍動物醫院簽約合作，只要發現有石虎需求醫療救援，可直接送來救治。〔謝明俊攝〕。

這是繼二週前苗栗縣游姓民眾在公館鄉拾獲1公1母的小石虎後，月內第2次民眾拾獲石虎寶寶，據苗栗縣政府農業處保育科長張葦分析，近期應是石虎繁殖育雛期，所以小石虎被發現的機率增加。徐耀昌表示，這是他第1次和石虎如此近距離接觸，讓他非常感動，縣內連續發現小石虎，間接證明苗栗保育石虎有成，也希望民眾繼續加強石虎保育，讓石虎族群繁衍不息。

3日上午10時左右，家住苑裡鎮的詹姓民眾騎機車行經南勢里火炎山區產業道路時，突然發現路旁草叢趴臥著1隻疑似貓類的動物，詹某下車查看，不敢確定是貓，還是石虎，因此，將小石虎帶往通霄鎮公所，請公所人員協助確認。

後龍動物醫院獸醫師陳芸詩已處理過10餘次石虎緊急醫療救援。〔謝明俊攝〕

結果公所人員當下就認出是小石虎，立即通報苗栗縣政府農業處，農業處人員隨請詹某協助送往專門負責石虎醫療救援的後龍動物醫院，由獸醫師接手檢查。徐耀昌獲悉後，立即趕往後龍動物醫院，陪同小石虎接受健康檢查。

後龍動物醫院獸醫師張芸詩先以體溫計量小石虎體溫是正常的38．5度C，再檢查性徵後，確定是公的小石虎，體重為0．5公斤，張芸詩再檢查口鼻並無分泌物，顯示小石虎並未染病，張芸詩以手觸診小石虎身體，發現肌肉非常厚實，顯示小石虎的媽媽把它照顧的非常好。

檢查完畢，將小石虎交由動保所人員暫行帶回安置，張葦表示，農業處人員會錄下小石虎的叫聲，再送到發現現場持續播放，以誘引石虎媽媽回頭尋找小孩，如果發現石虎媽媽出現，將會把小石虎帶回現場，試圖交由石虎媽媽帶回，如果石虎媽媽未再出現超過2天以上，則繼續飼養小石虎，並予應有的訓練後擇期野放。

苗栗縣民拾獲小石虎。（謝明俊攝）

苗栗縣游姓民眾拾獲小石虎交由獸醫師作健康檢查。（謝明俊攝）

苗栗縣詹姓民眾拾獲小公石虎,送往後龍動物醫院接受健康檢查。（謝明俊攝）

(中時 )