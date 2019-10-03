昨今二日受到西南風挾帶境外污染移入影響，且西半部清晨風速偏弱，上午逆溫層偏低，導致水平及垂直擴散較差，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級。環保署協調台電進行中火、興達、協和及林口電廠等降載減排，目前也仍持續減排中。

據環保署統計，截至今天日上午12時計有6個縣市政府成立局應變中心預為因應，各地方政府共執行262家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查件數共27次，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共128處，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃長度共1808公里，餐飲業巡查52家，河川裸露地稽巡查10次，路邊攔檢汽機車1158輛，鼓勵民眾減少私人運具措施4項，宣導防護措施56項。

環保署也協調經濟部及台電公司進行中火、興達、協和、林口電廠降載減排，昨日至今日總計降載電量共17301.9萬度，SOx減量194.4公噸，NOx減量180.2公噸，TSP減量13.5公噸。以昨天為例，全台電廠污染排放降幅達36％，而中火、興達、協和、林口等電廠仍持續減排中。

至於未來一週空氣品質部分，環保署表示，3至5日環境場風速偏弱，西半部地區擴散條件較差，污染物易累積，午後光化作用致臭氧濃度易上升；6日至8日受東北風影響，北部、東半部地區有雨，且位在迎風面，擴散條件佳，而中、南部地區位在下風處，須留意擴散不良致空氣品質不佳。

環保署提醒，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )