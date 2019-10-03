焰火施放前後將有儀隊與樂團演出，陪伴民眾歡度國慶。（林和生攝）

2019國慶焰火將於屏東河濱公園舉辦，預計施放42分鐘，更首度結合國立台灣交響樂團現場演出，創下史上施放時間最長、且搭配實況演奏紀錄，可望繼台灣燈會後再一次打造「我屏東、我驕傲」的光榮場面。

屏東縣長潘孟安指出，屏東位處國境之南，過去埋首向前、蘊積能量，就像年初台灣燈會，從事前不被看好，到創造「史上最美燈會」，把問號變成驚歎號，而接續承辦國慶焰火，也期盼從台灣尾點亮全台灣。

今年焰火以「攜手世界、台灣耀飛」為主題，將施放1萬6280發煙火彈，布彈區寬600公尺、深200公尺，發射高度最高600公尺，平均高度為400至500公尺；仿造台灣燈會，縣府特別創作專屬音樂，並由國台交配合6段主題，透過音樂與焰火結合，達到視覺、聽覺雙重震撼。

主辦單位屏縣府傳播暨國際事務處指出，焰火施放時間預計從晚間8點開始，但下午4點起就有活動表演，包括知名紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，煙火施放後，還有滅火器、小男孩、宇宙人等樂團表演，陪大家歡慶一整晚。

潘孟安強調，河濱公園廣達20公頃草地，可讓民眾席地而坐欣賞焰火，他也提醒民眾，建議攜帶野餐墊、遮陽帽、墨鏡、防蚊液及飲用水與零食等物，邀請民眾當天親臨現場感受，一起抬頭觀賞，「不要再當低頭族」。

(中時 )