2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜將挑戰民進黨派出尋求連任的蔡英文，未料韓近日民調仍落後蔡，支持者都很憂心。然而，有名鳥卦師王馨怡針對韓國瑜卜卦，直言韓國瑜選情「沒救了」，她說韓不僅總統大選穩輸，連市長大位也會被罷免。對此，名嘴謝寒冰則有另外一番解釋，並認為抽到此卦是好事，代表韓只有往前走，沒有回頭看的機會，往前衝就對了。

據《三立新聞網》報導，王馨怡為韓國瑜2020選戰進行卜卦，卜出「乙巳籤」，解籤內容為「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛愉，他日與我卻無干」。意即激烈的競爭、鬥爭在事情的背後，其實何須往背後看？因為不知道這樣下去，是不是能得到正面的報酬，直到有天才知道，那些心血功勞卻與我無干。2020競爭激烈，難以如願，辛苦耕耘，卻得不到應有的回報。她也建議韓「自己多想一想吧，不要到時兩頭空」。

對此，謝寒冰有另外一番解釋，他認為該籤應該是，龍跟虎聚集在一處，龍虎都好鬥，龍虎不能再一起，代表不相合，既然龍虎都在身邊，沒什麼好看，不用去看，結果早已注定。不用去擔心兩人關係會不會好，因為根本不相干。

他認為這個籤在講的根本是韓國瑜和郭台銘的關係，兩個都是運勢強、性格強，同時聚在一堂當然不會有太好結局。他說韓也不用去求郭，認為郭會不會回心轉意，謝直言「不可能」，不用在意郭未來會不會挹注資源，因為郭絕對不會在乎韓，郭有他要走的道路。謝寒冰強調，韓國瑜不用去管郭台銘。

謝寒冰也認為，抽到這卦是好事，代表韓國瑜只有往前走，沒有回頭看的機會，就是往前衝，沒有第二條路。選戰剩三個多月，沒有必要去求誰。

(中時電子報)