台中市房市推案量增加，很多自住客進場看屋，命理大師詹惟中以房地產投資理財有一套，如何買到住起來家庭和樂又賺錢的好房子？詹惟中分享撇步，房子方正、客廳明亮、廁所開窗，此外廚房與財庫位置都要特別注重，買到格局好的房子，氣場好的房子，比價錢優惠的房子更重要，可能本來廿年還貸款的房子，可能三年就還光了。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說，嘉磐的作品不只是要建造一棟好宅，更是以住戶需求建造「心靈建築」，與嘉磐結緣的命理大師詹惟中也表示，他因朋友買「東方嘉磐」去參觀，進而了解嘉磐是品質優良、踏實的建設公司。

詹惟中透露，他知道嘉磐有認養茶園，推廣有機茶，本身也是愛茶嗜茶者，這點就讓他覺得很投緣，加上知道嘉磐有成立慈善基金會，對兒童教育輔助近1800名孩童，他長期將版稅收入捐出做教育慈善，對嘉磐建設更加認同。

「好人做好事、蓋好房子，帶給顧客好運氣」，詹惟中說，嘉磐做公益的善行，為公益社會付出令人感動，獲悉今年有新案推出，又是擁有上百米永久棟距的綠建築，以退縮35米的泳池森林來做聚氣的前庭，風水極佳。

詹惟中強調，從風水的角度，一座建築最重要的就是基地的立地條件，「嘉磐樸樹」基地位於忠明南路首排，面園道公園，基地其前身是舊廠房，嘉磐建設透過逐步活化，打造為公益文創市集「CP皇后鎮」，讓土地先由人潮來凝聚氣勢，這點是很高明的作法。

他建議，買房子首重每個房間格局是方方正正的，第二個是客廳明亮，第三個是最好廁所開窗，這有時是比較奢侈的需求，因為很多房子廁所沒有窗戶，否則最好也不要在房子的中間，因為廁所無法通風比較不好，廁所通風較不會有濕氣。

此外，廚房代表女主人的地位，每個廚房都方方正正的，娶進來的女人規矩端莊，買的房子好不好，大部分是在住進來才開始。

魏嘉銘指出，嘉磐建設願意先期投入文創事業來帶動在地文化，「CP皇后鎮」以美食、藝術與文化創意，提供附近鄰里休閒交流，在為期八個月的時間，創造高達六萬人到訪的遊客人次，成功創造土地的全新價值。

品牌力就是競爭力！魏嘉銘表示，「房子有可能是住戶一輩子買過最貴的東西，我是以自已要住的心情來蓋房子，堅持為消費者提供能住一輩子的好宅」，「嘉磐樸樹」一次將品牌建設、地段、進口五金配備一次到位，一次就享受最好，省去換屋煩惱。

(中時 )