蔡英文總統今天接見富邦勇士籃球隊，球員感到非常開心。(富邦勇士提供)

總統蔡英文今天接見SBL第16季冠軍富邦勇士籃球隊，由富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒率領隊職員到總統府作客，總統府秘書長陳菊、教育部次長林騰蛟、體育署署長高俊雄也陪同出席。這也是首開先例有SBL冠軍隊獲總統接見，意義非凡。

蔡承儒表示，非常感謝總統關心體育發展，以行動展現國家對體育的高度支持，也帶領大家一起關心台灣籃球！富邦集團投入SBL籃球隊已有十二年之久，除了致力經營富邦勇士隊成為國內指標性的籃球隊，也積極扎根扶植基層籃球，例如已連續三年冠名贊助舉辦「富邦人壽UBA大專籃球聯賽」，並連兩年掀起「萬人攻蛋」熱潮，以及連續五年舉辦「富邦人壽勇士系際盃籃球賽」鼓勵素人球員追夢。同時，富邦勇士隊每年攜手富邦慈善基金會舉辦公益籃球營，球員們前進偏鄉鼓勵孩子們逐夢。

蔡承儒說，富邦勇士隊的目標不單只是贏得聯賽冠軍，更期待提升整體台灣籃球整體環境與文化。呼應母企業富邦金控「成為亞洲一流金融機構」的發展願景，富邦勇士隊也因此將目標放眼亞洲，在新球季將從ABL(東南亞職業籃球聯賽)出發。轉戰ABL不是離開台灣，而是更深耕在地，加速實現國內主場經營機制，期盼進而吸引更多球迷進場看球。最後，蔡承儒也感謝總統及教育部、體育署對於體育發展的努力，並期盼他們持續給予關注與支持。

蔡承儒率領富邦勇士隊總教練許晉哲、隊長蔡文誠及隊職員們一同來到總統府，大家幾乎都是第一次獲得總統接見、第一次進入總統府，留下美好難忘的回憶，而今天的榮譽也將是勇士隊未來持續拚戰下一座總冠軍的動力！

(中時電子報)